Свыше 200 участников соберет всероссийский форум лидеров образования в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Более 200 руководителей образовательных организаций и органов управления образования со всей России соберутся на форуме EduWave Каспий`21 в Дагестане.

"На форум EduWave Каспий`21, который пройдет в Дагестане с 7 по 12 октября, приедут более 200 руководителей образовательных организаций и органов управления образования со всей России. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства образования и науки республики Дагестан", - говорится в распространенном во вторник сообщении регионального министерства.

На форуме представят лучшие управленческие и педагогические практики руководителей школ, дошкольных учреждений и органов управления образования со всей России.

"Ключевыми темами обсуждения станут внутришкольная система качества образования, проектная деятельность в старшей школе, работа с одаренными детьми и создание предпрофильного и профильного обучения в старшей школе. Кроме того, участники рассмотрят развитие управленческих навыков руководителя, управление качеством образования - кейсы реализации системных региональных и муниципальных проектов, оценку качества дошкольного образования и сетевое взаимодействие образовательных организаций с организациями культуры, спорта и дополнительного образования", - добавили в Минобразования Дагестана.

Отмечается, что в форуме примут участие делегации руководителей из разных районов Дагестана и соседних республик, а также из Москвы, Перми, Екатеринбурга, Якутии, Уфы, Красноярска и других городов и регионов России.