Число госпитализаций с коронавирусом в Вологодской области увеличилось

ВОЛОГДА, 5 октября. /ТАСС/. Количество госпитализированных пациентов с коронавирусом увеличилось в Вологодской области за сентябрь в 1,7 раза - до 1 589. Количество пациентов с тяжелыми формами болезни возросло также в 1,7 раза - до 197, моногоспитали заполнены на 86,4%, сообщил во вторник вице-губернатор Вологодской области Антон Кольцов.

"Эпидемическая обстановка продолжает ухудшаться в регионе, идет рост числа заболевших и госпитализированных <…>. Ежедневно фиксируется от 250 до 260 новых случаев, коэффициент распространения инфекции больше единицы. По сравнению с началом сентября увеличилось количество госпитализированных пациентов в 1,7 раза - до 1 589 человек. По сравнению с прошлым годом уровень госпитализации выше в 4,4 раза", - сообщил Кольцов на заседании регионального оперштаба.

Согласно представленным им данным, на 3 октября прошлого года госпитализировали 362 человека, из них 45 переносили болезнь в тяжелой форме. На 4 октября 2021 года число госпитализированных возросло до 1 589, количество пациентов с тяжелыми формами возросло до 197.

"Возросло число пациентов, нуждающихся в кислородотерапии. На сегодня в моногоспиталях 798 пациентов - на кислороде, 50 - на аппаратах ИВЛ. Только за сентябрь количество "тяжелых" пациентов увеличилось в 1,7 раза - со 117 до 197 человек. За последнюю неделю мы вынуждены были дополнительно развернуть 260 коек, открыт новый моногоспиталь на 150 коек на базе медсанчасти "Северсталь" в Череповце", - сказал вице-губернатор.

Учитывая стремительный рост количества госпитализаций, он поручил департаменту здравоохранения области подготовить предложения по дальнейшему развертыванию коек в моногоспиталях и представить их в ближайшее время.

На 5 октября в регионе выявили 70 045 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 265 человек. Выздоровели 63 189 человек, умерли 1 927 человек. Вакцинировались чуть более 38% взрослого населения региона.