В Кисловодске стартовал фестиваль ГТО среди семейных команд

ПЯТИГОРСК, 5 октября. /ТАСС/. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд стартовал во вторник в Кисловодске Ставропольского края. Он собрал участников из более чем 40 регионов страны, сообщили журналистам в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

"Сегодня в Кисловодске стартовал II фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд. Он приурочен к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО (СССР). Организатором мероприятия является Министерство спорта РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за звание лучших в городе-курорте борются физкультурники в возрасте от девяти до 69 лет из 41 региона страны. Честь Ставрополья защищает семья Косумовых из Кочубеевского муниципального округа.

По данным пресс-службы, состав каждой команды представляют папа, мама, старший член семьи (дедушка или бабушка) и один ребенок. В процессе борьбы за первенство в спортивных состязаниях участникам предстоит проверить свои силу, ловкость, скорость и прикладные навыки. Командный зачет определится по сумме очков, набранных всеми членами семьи за выполнение всех видов спортивной программы в каждой возрастной категории.

"Основная задача для нас - это вовлечение всех возрастных категорий в занятия физической культурой и спортом. И роль комплекса ГТО, которому на Ставрополье уделяется большое внимание, здесь трудно переоценить. Мы активно развиваем инфраструктуру - в частности, в 2020 году в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта Демография" в Кочубеевском, Красногвардейском, Предгорном и Грачевском округах были открыты четыре многофункциональные спортплощадки, где все желающие могут тренироваться для успешной сдачи комплекса ГТО. А в нынешнем году планируется открытие Единого центра подготовки на базе Училища олимпийского резерва", - отметил министр физической культуры и спорта Ставропольского края Андрей Толбатов, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщает министерство, церемония закрытия и награждения победителей состоится 7 октября.