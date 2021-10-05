В Ингушетии утвердили профессиональное звание "Заслуженный журналист республики"

МАГАС, 5 октября. /ТАСС/. Звание "Заслуженный журналист" утвердил в Ингушетии глава республики Махмуд-Али Калиматов. Первых обладателей профессиональной награды определят до конца 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов утвердил звание "Заслуженный журналист Республики Ингушетия". По его инициативе в региональный парламент были внесены и рассмотрены изменения в статью 26 закона региона "О государственных наградах Республики Ингушетия", 22 пунктом в перечень наград включено новое звание. Ранее представители средств массовой информации причислялись к категории работников культуры и награждались званием "Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия", - говорится в сообщении.

Профессиональная награда у журналистов появилась впервые и уже к концу года Ингушское региональное отделение Союза журналистов России определит представителей СМИ, которые первыми удостоятся этого звания.

В Ингушетии две газеты республиканского значения, семь муниципальных печатных изданий, два журнала и два телеканала. В Союзе журналистов России состоит 124 ингушских представителя прессы.

Владимир Путин в июле 2021 года утвердил звание "Заслуженный журналист России". Награду можно получить не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности и при наличии отраслевых поощрений. Согласно документу, эта награда присваивается за личные заслуги в повышении авторитета журналистики в обществе, создании авторского стиля, формировании у граждан социальной ответственности и гражданской позиции.