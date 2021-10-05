В Удмуртии закрыли почти 400 классов и групп из-за коронавируса

ТАСС, 5 октября. Порядка 400 групп в детских садах и СПО, а также классов школ закрыли в Удмуртии из-за коронавируса, при этом ни одно учреждение полностью не закрыли, сообщил во вторник в прямом эфире на своей странице в социальной сети " ВКонтакте " глава республики Александр Бречалов.

"Из 17 тыс. групп детских садов, классов школ и групп СПО закрыто по ковиду 397, это 2,3% от общего числа", - сказал Бречалов.

По его словам, сейчас нет оснований переводить учебные заведения на дистанционное обучение. "На сегодняшний день по ковиду полностью не закрыто ни одного образовательного учреждения", - добавил глава республики.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Удмуртии выявили 54,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 44,1 тыс. человек выздоровели, еще 2,1 тыс. умерли. В Удмуртии ввели масочно-перчаточный режим. Для посещения мероприятий требуется наличие сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста. Введен масочный режим в общественном транспорте.