В 10 пилотных регионах пройдут брифинги по должности советника по воспитанию в школах

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Специальные брифинги, посвященные новой должности советника директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, пройдут в 10 пилотных регионах до ноября. Об этом ТАСС заявили во вторник в пресс-службе Российского движения школьников (РДШ).

Ранее на встрече с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года России" учитель русского языка и литературы из Ставрополя Анастасия Шрамко предложила распространить опыт внедрения должности советника по воспитанию на все школы. Президент РФ Владимир Путин эту идею поддержал.

"В настоящее время в период с 1 октября по 2 ноября в пилотных регионах проходят пресс-брифинги, на которых советники и кураторы проекта рассказывают о новой должности, о плане работы на этот учебный год советников и о совместных проектах с партнерами", - сообщили в пресс-службе.

В январе текущего года Минпросвещения и Российское движение школьников запустили конкурс "Навигаторы детства", который был направлен на отбор кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. Новые должности введены в штатное расписание школ в десяти регионах России с 1 марта 2021 года. Ожидается, что в 2022 году такой конкурс пройдет во всех регионах страны. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" нацпроекта "Образование".

Основными задачами советников являются помощь ребенку в открытии возможностей, которые ему дают существующие детские организации и общественные объединения, помощь школьникам с выстраиванием траектории развития, отмечается в сообщении.

"Уже сейчас - после первого месяца работы советников по воспитанию - мы видим, что проект "Навигаторы детства" собрал очень инициативных и заинтересованных людей. Безусловно, для нас очень важна поддержка Министерства просвещения Российской Федерации для того, чтобы введение новых людей в школы имело максимально положительный эффект. И, конечно, очень отрадно, что само учительское сообщество воспринимает появление "Навигаторов детства" позитивно и с благодарностью", - прокомментировала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.