Две модельные библиотеки откроются в Астраханской области в 2022 году

АСТРАХАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Две новые модельные библиотеки появятся в сельских районах Астраханской области в 2022 году в рамках реализации нацпроекта "Культура". Ранее сообщалось о планируемом открытии модельной библиотеки на базе Центральной библиотеки города Астрахани, сообщила во вторник пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

Программа строительства модельных библиотек стартовала в России в 2019 году. В модернизированных библиотеках есть место для выставочных пространств и лекций, электронные читальные залы, обновленный книжный фонд, учреждения приспособлены для людей с ограниченными возможностями, для читателей открыт доступ к Национальной электронной библиотеке.

"Ранее Министерство культуры Российской Федерации объявило о результатах конкурсного отбора среди регионов на модернизацию библиотек в 2022 году в рамках нацпроекта "Культура". Помимо Центральной библиотеки города Астрахани в список победителей вошли два учреждения в районах области - Камызякская межпоселенческая библиотека и библиотека поселка Володарский. На создание нового облика каждая из них получит 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в Астраханской области успешно работает созданная в рамках нацпроекта модельная библиотека в Ахтубинском районе, открытая в 2019 году. Библиотека нового поколения стала местом притяжения ахтубинцев - каждый третий житель района теперь имеет читательский билет, а процент охвата населения библиотечным обслуживанием в районе выше среднероссийского показателя.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.