Первый электробус запустят в Белгородской области в ноябре 2021 года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Первый электрический автобус появится в Белгородской области в ноябре 2021 года. Об этом сообщил во вторник первый заместитель губернатора - начальник департамента цифрового развития региона Евгений Мирошников.

"Одной из стратегий у нас является <…> развитие общественного транспорта. <…> Мы надеемся войти в проект с электробусами по примеру Москвы. Первый электробус у нас появится через месяц, тестовый электробус будем вводить уже", - сказал он на форуме и выставке "Интеллектуальные транспортные системы России: цифровая эра транспорта".

Как позже он пояснил ТАСС, первый в регионе электробус создадут совместно с ПАО "Камаз". Устанавливаются зарядные станции для него. При тестировании первого электробуса власти региона планируют определить его значимость для транспортной инфраструктуры, добавил Мирошников.

Кроме того, по словам заместителя губернатора, в Белгороде планируют расширить число парковочных мест. В городе функционируют 2 тыс. платных парковок, которых недостаточно, отметил он. Использование интеллектуальных транспортных систем позволит определить необходимое сейчас количество парковочных мест. "То есть, это будет делаться не просто "давайте увеличим в три раза", а это планомерная работа, которая обсуждается с жителями, с экспертами", - сказал он ТАСС.

Форум и выставка "Интеллектуальные транспортные системы России: цифровая эра транспорта" проходит 5-6 октября в Москве при поддержке Министерства транспорта России.