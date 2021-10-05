Новый кампус УрФУ оснастят "умными" технологиями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. "Умные" технологии внедрят в новом кампусе Уральского федерального университета, в том числе установят системы мониторинга окружающей среды и "умное" энергосбережение, сообщили в пресс-службе вуза.

"Новый кампус Уральского федерального университета будет наполнен современными смарт-сервисами и станет ключевым центром цифровой трансформации Свердловской области. <…> Смарт-решения позволят реализовать в кампусе современную образовательную экосистему. Цель университета - ускорить подготовку кадров с продвинутыми ИТ-компетенциями и разработку соответствующих технологий", - говорится в сообщении.

Планируется, что учебные здания, общежития и общественную инфраструктуру оборудуют системами мониторинга окружающей среды, экологическим транспортом и "умным" энергосбережением. "В образовании мы будем использовать облачные технологии, виртуальную и дополненную реальность, возможности дистанционного и инклюзивного обучения", - сказал на строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild директор института экономики и управления УрФУ Дмитрий Толмачев, слова которого приводит пресс-служба.

Толмачев также отметил, что площадка нового кампуса станет экспертным центром в процессах цифровой трансформации.

О вузе и форуме

Уральский федеральный университет стал участником программы строительства в России кампусов мирового уровня, он получит для реализации проекта государственную и частную поддержку. Общежития, научно-образовательный центр и спортивная инфраструктура деревни Всемирных студенческих игр передадут вузу в 2023 году. В 2025 году в "Новокольцовском" сдадут учебные здания двух институтов УрФУ, а к 2027 новую площадку получит университетский лицей.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild ежегодно проходят в Екатеринбурге при поддержке и участии Министерства строительства и ЖКХ России и правительства Свердловской области. В 2021 году темой 100+ TechnoBuild стал "Диалог регионов". По данным организаторов, с 5 по 7 октября в форуме примут участие около 15 тыс. человек и 150 компаний.