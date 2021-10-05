Комплекс с бассейном и крытым футбольным манежем планируют построить в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 октября. /ТАСС/. Спортивный комплекс на 600 зрителей с бассейном и крытым футбольным манежем планируется построить в Северной Осетии. Об этом сообщил ТАСС врио министра строительства республики Константин Моргоев.

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и крытый футбольный манеж появятся во Владикавказе. Исполнитель работ по разработке проектно-сметной документации ООО "РОССПЕЦПРОЕКТ". На данный момент по обоим объектам получено положительное заключение экспертизы. По комплексу с бассейном ответ будет со дня на день. Его общая площадь - 7,8 тыс. кв. м. Он будет включать в себя плавательный бассейн на 50 на 21 м", - сказал Моргоев.

Пропускная способность зала с трибунами составит 600 человек. Также в физкультурно-оздоровительном комплексе будут залы для подготовительных занятий, зал для настольного тенниса, зал для борьбы.

Согласно проекту, общая площадь крытого футбольного манежа составит более 8 тыс. кв. м. Он будет включать в себя поле 90 на 45 м, а также трибуну на 100-150 человек. Там же будут работать два тренировочных зала на 30 человек.