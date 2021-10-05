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Пандемия COVID-19

Власти Испании одобрили введение бустерной дозы вакцины от ковида лицам старше 70 лет

Они смогут получить новую дозу препарата с конца октября

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Власти Испании разрешили введение бустерной дозы вакцины от нового коронавируса лицам старше 70 лет. Об этом сообщил во вторник Минздрав королевства.

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По его информации, было принято решение "расширить группу лиц, которым следует ввести бустерную дозу вакцины от COVID-19, на лиц старше 70 лет". Они смогут получить новую дозу препарата от ковида с конца октября. Речь идет о лицах, прошедших полную вакцинацию от коронавируса не менее шести месяцев назад.

Ранее власти также одобрили введение дополнительной дозы вакцины от COVID-19 для постояльцев домов престарелых, лиц с иммуносупрессией, а также для людей, находящихся в группе риска в случае заболевания ковидом.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено более 4,9 млн случаев заражения, свыше 86,5 тыс. пациентов умерли. В конце декабря прошлого года в стране началась кампанию по вакцинации. Сейчас 77,5% испанцев уже полностью привиты от коронавируса. Сейчас темпы распространения инфекции в стране замедлились.

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ИспанияПандемия COVID-19
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