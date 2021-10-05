Власти Испании одобрили введение бустерной дозы вакцины от ковида лицам старше 70 лет

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Власти Испании разрешили введение бустерной дозы вакцины от нового коронавируса лицам старше 70 лет. Об этом сообщил во вторник Минздрав королевства.

По его информации, было принято решение "расширить группу лиц, которым следует ввести бустерную дозу вакцины от COVID-19, на лиц старше 70 лет". Они смогут получить новую дозу препарата от ковида с конца октября. Речь идет о лицах, прошедших полную вакцинацию от коронавируса не менее шести месяцев назад.

Ранее власти также одобрили введение дополнительной дозы вакцины от COVID-19 для постояльцев домов престарелых, лиц с иммуносупрессией, а также для людей, находящихся в группе риска в случае заболевания ковидом.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено более 4,9 млн случаев заражения, свыше 86,5 тыс. пациентов умерли. В конце декабря прошлого года в стране началась кампанию по вакцинации. Сейчас 77,5% испанцев уже полностью привиты от коронавируса. Сейчас темпы распространения инфекции в стране замедлились.