В Кабардино-Балкарии строительство восьми объектов водоснабжения завершили досрочно

НАЛЬЧИК, 5 октября. /ТАСС/. Строительство и реконструкция восьми объектов водоснабжения в семи сельских поселениях Кабардино-Балкарской Республики завершили досрочно. Об этом сообщается на сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Строительство части новых объектов водоснабжения в Кабардино-Балкарии досрочно завершено. <...> Так, в селениях Кишпек и Карагач построены водопроводы, в селении Кенделен проведена реконструкция водопроводных сетей по улицам Мусукаева, Жанатаева, Тапшинская, а также от улицы Энеева до ул. Ленина. Кроме того, проведена реконструкция водопроводов в с. Пролетарское, а также в с. п. Красносельское по ул. Новая, Интернациональная, Молодежная, Школьная, Театральная", - говорится в сообщении.

Специалисты также реконструировали подводящие сети водоснабжения в селении Лашкута, а в селении Урвань построили водозаборную скважину с подключением к действующему водопроводу. Всего в рамках реализации проекта "Чистая вода", входящего в национальный проект "Жилье и городская среда", завершили строительство и реконструкцию (модернизацию) восьми объектов водоснабжения в семи сельских поселениях Кабардино-Балкарии.

В министерстве подчеркнули, что вопрос гарантированного обеспечения питьевой водой в необходимых количествах и соответствующего качества для каждого жителя является одним из главных целевых показателей социальной политики, направленной на благополучие населения.

Ранее сообщалось, что местные власти занялись разработкой проектно-сметной документации для строительства Баксанского группового водовода. Он предполагает забор воды в высокогорном Тызылском ущелье, которая оттуда самотеком дойдет до расположенных ниже нескольких населенных пунктов Баксанского района, где проживают 100 тыс. человек. Как отмечалось, после получения проекта рассмотрят вопрос заключения долгосрочного контракта с инвесторами, предусматривается строительство в два - три года с оплатой в конце строительства.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Общий объем финансирования мероприятий превышает 1 трлн рублей. Основная цель- обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.