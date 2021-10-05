Выдачу бесплатных наборов лекарств от ОРВИ продлили на Ямале до конца осени

ТАСС, 5 октября. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа смогут получать бесплатные лекарственные наборы от ОРВИ до конца ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

Такую региональную меру поддержки ввел губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в июле 2020 года. Местные жители получили более 300 тыс. наборов.

"Этой осенью мы снова наблюдаем, что количество обращений за медицинской помощью пациентов с симптомами ОРВИ растет. Поэтому регионом принято решение о продлении выдачи бесплатных лекарственных наборов. Данная мера поддержки позволяет своевременно начать лечение, тем самым сохранить легкое течение заболевания и снизить риск распространения простудных заболеваний", - цитирует пресс-служба директора окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова.

Пакет с лекарствами выдают на первичном приеме у терапевта или педиатра, а также при вызове врача на дом. В пресс-службе уточнили, что для доставки лекарственных наборов пациентам на дом в больницы региона в 2021 году поступили семь автомобилей амбулаторной помощи.

В зависимости от возраста пациента и симптомов заболевания набор содержит от семи до 13 лекарственных препаратов. В наборы входят противовирусные, жаропонижающие, муколитические, противомикробные, антисептические средства, назальные спреи, витамины. В некоторые комплекты дополнительно входят антибиотик и эубиотик.