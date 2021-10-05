Российский еврейский конгресс отметил 25-летие благотворительным вечером

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский еврейский конгресс (РЕК) в честь своего 25-летия организовал благотворительный прием, средства от которого пойдут на помощь детям с особыми потребностями.

"Самое интересное, что за эти 25 лет с РЕК произошло то, что он постоянно делился. И сегодня многое, что в мире есть еврейское, и многое, что есть в России еврейское, создано выходцами из Российского еврейского конгресса. И мы гордимся этим", - сказал президент РЕК Юрий Каннер.

Гостями вечера стали представители российской деловой и творческой элиты. В из числе - Виктор Вексельберг, Григорий Ройтберг, Михаил Фридман, Авшолум Юнаев и другие. Специальным гостем стал 10-й президент Израиля Реувен Ривлин, занимавший этот пост с 2014 по 2021 год.

"Мы отмечаем, что [Россия и Израиль] сотрудничают, и мы с благодарностью относимся к этому сотрудничеству <...>, направленному на то, чтобы обеспечить <...> безопасность всех нас", - сказал Ривлин.

На приеме вручили премию Российского еврейского конгресса Global Influence Award - особый знак признательности людям, чья деятельность оказала наибольшее влияние на мир, пояснили в пресс-службе РЕК. В этом году ее получили экс-президент Израиля, команда экосистемы "Яндекс" и команда Центра им. Гамалеи во главе с Александром Гинцбургом, создателем первой в мире вакцины от COVID-19.

Собранные на благотворительном приеме средства направят для проекта "Интеграция детей с особыми потребностями", который оказывает помощь детям и их семьям, проводит занятия с ними в воскресных школах, консультации и коррекционные занятия, обучающие семинары, оборудует помещения для проведения таких занятий.