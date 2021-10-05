Мишустин встретится с российскими финалистами студенческого ЧМ по программированию

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду встретится с российскими финалистами Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Финал ICPC проходит в Москве с 1 по 6 октября, при этом во вторник уже определились его победители. По данным, опубликованным в Telegram-канале правительства, российская сборная выиграла международные соревнования.

"Наша сборная взяла высшую награду и три из четырех золотых медалей, а также одну бронзу", - говорится в сообщении. Обладателем кубка и золотой медали стала команда Нижегородского государственного университета, золотые медали также получили команды из Санкт-Петербургского университета ИТМО и МФТИ. Бронзовую медаль получила команда Высшей школы экономики (ВШЭ).

Во встрече с финалистами в среду также примет участие зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Мишустин возглавляет организационный комитет чемпионата, Чернышенко входит в состав организационного комитета.

Как сообщала ранее пресс-служба чемпионата, в финале приняли участие более 350 программистов в составе более 100 команд из 42 стран. Россию представляли 15 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Перми, Нижнего Новгорода, Волгограда и Ижевска.

ICPC проводится с 1977 года. Россия участвует в чемпионате с 1995 года. За это время студенты из РФ завоевали 80 медалей, 33 из которых - золотые. В нынешнем году Москва впервые приняла финал чемпионата. Ранее финал соревнования дважды проводился на территории России: в 2013 году - в Санкт-Петербурге, в 2014-м - в Екатеринбурге. Информационное агентство ТАСС является медиапартнером чемпионата.