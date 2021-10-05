Новый комплекс общежитий для студентов открылся в Грозном в День города

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Строительство нового комплекса общежитий завершилось в Грозном для студентов Чеченского государственного университета в рамках реализации федерального проекта "Экспорт образования". Церемонию открытия объекта приурочили ко Дню города.

"Общежитие полностью оснащено необходимой мебелью и готово принять почти 900 обучающихся. Новоселами станут студенты, приехавшие учиться в Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова из разных уголков России и из-за рубежа. На сегодняшний день университет в рамках участия в реализации федерального проекта "Экспорт образования" направляет свои усилия на создание образовательных программ, интегрированных в международное научное и образовательное пространство", - рассказал ректор вуза Заурбек Саидов.

Ежегодно 5 октября столица Чеченской Республики отмечает День города, история которого началась в 1818 году. Крепость "Грозная" заложил русский генерал Алексей Ермолов в шести верстах от входа в Ханкальское ущелье. Со временем крепость утратила военное значение и стала торговым и административным центром региона. Советский период для Грозного ознаменовался бурным развитием экономики, социальной сферы, культуры и искусства.

Сегодня столица Чечни - это современный благоустроенный город с новыми достопримечательностями, в числе которых мечеть "Сердце Чечни" и комплекс высотных зданий "Грозный-сити".