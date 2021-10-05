Команда Кубани получила самый большой грант на создание арт-резиденции на смене "Тавриды"

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Команды из восьми регионов России получили гранты на создание и развитие арт-резиденций по итогам конкурса, проходившего на последней смене форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". Самый большой грант в размере 4 млн рублей выиграла команда Краснодарского края, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе "Тавриды".

"Итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов среди команд региональных арт-резиденций, общедоступных креативных пространств в городах России, подвели на образовательном заезде "Город. Точка роста" в Крыму. Победителями стали восемь команд, на реализацию их проектов выделено почти 15,85 млн рублей", - говорится в сообщении.

Всего представили 24 заявки на грант. Лучшими признали проекты арт-резиденций "Юность" в Новосибирской области (грант составил 2,58 млн рублей), "Космос" в Пермском крае (2,45 млн), "Высота" в Нижегородской области (2,19 млн), "Родина" в Тульской области (1,78 млн), "Порт" в Татарстане (1,48 млн), "Каменка" в Красноярском крае (857 тыс. рублей), "Миксер" в Ямало-Ненецком автономном округе (501 тыс. рублей).

Самый крупный грант - 4 млн рублей - получила арт-резиденция "Кубань АРТ" Краснодарского края. "Арт-резиденция станет <…> местом, где можно творить, получать новые знания, повышать квалификацию, сотрудничать с профессионалами креативных индустрий, представлять свои продукты, проекты и сервисы горожанам и туристам. На ее территории разместятся студии и мастерские для творцов, кафе, переговорные, пространства нетворкинга, а также площадки для мероприятий: кинозал, концертные и выставочные залы. На средства гранта мы сформируем айдентику и визуальное оформление, технически оборудуем площадку, проведем образовательные мероприятия, фестиваль и организуем информационное сопровождение проекта", - приводятся в сообщении слова представителей "Кубань АРТ".

О форуме

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. Он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".