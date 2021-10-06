Во всех регионах России включат сирены для проверки систем оповещения

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. МЧС 6 октября в рамках масштабной проверки систем оповещения населения включит сирены во всех регионах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов (до одной минуты)", - отметили в МЧС.

В министерстве попросили граждан сохранять спокойствие, так как подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. Подобные проверки систем оповещения в этом году проводились 3 марта. Целью таких проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.