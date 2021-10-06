День города в Грозном отметили фестивалем детства, национальными угощениями и салютом

ГРОЗНЫЙ, 6 октября. /ТАСС/. Город Грозный во вторник отметил 203-летие со дня основания: в честь праздника состоялся фестиваль детства и салют, открылся крупнейший на юге России торгово-развлекательный центр.

На центральной площади был воссоздан этнографический комплекс, стилизованный под древний чеченский аул. Несмотря на прохладную погоду, в праздновании приняли участие тысячи жителей и гостей региона, которых угощали национальными блюдами. Для них также организовали концертную программу и выставку.

"Сегодня Грозный является визитной карточкой Северного Кавказа, одним из самых красивейших, благополучных и развивающихся городов России. О его красоте и уюте говорят практически во всем мире. Сотни тысяч туристов ежегодно посещают наш город, который всегда встречает их атмосферой добра, радости и дружелюбия. Радует, что количество желающих посетить гостеприимный Грозный растет с каждым годом, ведь город дарит каждому массу незабываемых эмоций и позитивное настроение", - отметил в своем поздравлении глава Чечни Рамзан Кадыров.

Открытие нового торгового центра

Главным событием Дня города стало открытие для посетителей крупнейшего на юге России торгово-развлекательного центра "Грозный Молл". Его общая площадь составляет около 153 тыс. кв. м. Трехэтажное сооружение включает в себя более 200 магазинов, а также кинотеатр с первым в России залом "Сфера", который имеет уникальную геометрию, изогнутый экран от стены до стены, систему интеллектуальной подсветки.

"Этот объект - прямое доказательство того, что Грозный является одним из самых экономически привлекательных городов мира с благоприятным инвестиционным климатом. Крупнейший торгово-развлекательный центр обеспечит новые рабочие места для горожан и повысит туристическую привлекательность столицы. Кроме того, "Грозный Молл" органично вписался в архитектурный ансамбль города, сделав его облик динамичнее и современнее", - рассказал ТАСС мэр города Хас-Магомед Кадыров.

Этот объект не только позволит создать рабочие места, необходимые региону, но и станет новым центром притяжения как туристов, так и жителей республики. "Мы очень долго ждали этого открытия", - поделилась с журналистами жительница Грозного Румиса Солтаева.

Тем временем на центральной площади развернулись выставки республиканских художников и народных мастеров. Развлекательная программа включала в себя национальные танцы и дегустацию блюд чеченской кухни.

Инаугурация главы Чечни

5 октября для жителей региона - разносторонний праздник. В республике отметили не только День города, но и учителя, молодежи. Кроме того, во вторник избранный глава республики Рамзан Кадыров вступил в должность в день своего 45-летия. Он принес присягу сначала на чеченском, а затем на русском языке.

"В регион ежегодно приезжают сотни тысяч туристов, чтобы не только посмотреть на нашу уникальную природу и памятники средневекового зодчества, но и увидеть своими глазами тот самый результат талантливого труда чеченского народа, о котором говорил недавно президент РФ Владимир Путин. Действительно, наш народ очень талантлив, раз смог за короткое время научиться жить, а не выживать", - сказал Кадыров после вступления в должность.

Сама церемония прошла в торжественном зале, который до сих пор нигде не транслировался. В зале присутствовали гости, прибывшие в Грозный из регионов России и зарубежных стран, руководители субъектов Северо-Кавказского федерального округа, общественные деятели, члены Совета Федерации, представители духовенства. Поздравить Кадырова приехал и принц Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа.

О Грозном

Ежегодно 5 октября столица Чеченской Республики отмечает День города, история которого началась в 1818 году. Крепость "Грозная" была заложенная русским генералом Алексеем Ермоловым в шести верстах от входа в Ханкальское ущелье. Со временем крепость утратила военное значение и стала торговым и административным центром региона. Советский период для Грозного ознаменовался бурным развитием экономики, социальной сферы, культуры и искусства.

Сегодня столица Чечни - это современный благоустроенный город с новыми достопримечательностями, в числе которых мечеть "Сердце Чечни" и комплекс высотных зданий "Грозный-сити".