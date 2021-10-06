В Москве с начала года практическую часть экзамена на права сдали только 22% кандидатов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Практическую часть экзамена на права в подразделениях ГИБДД Москвы с начала года сдали только 22% из общего числа кандидатов в водители. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Говоря о качестве подготовки, из общего числа экзаменующихся с первого раза теоретическую часть экзамена сдали 42% (70 302 человека), а практическую - 22% (49 589 человек)", - сказал собеседник агентства.

С начала года экзаменационными подразделениями ГИБДД Москвы проведено почти 389 тыс. экзаменов на право управления транспортным средством. В России с 1 апреля этого года вступили в силу новые требования сдачи экзамена на права.