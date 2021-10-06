Дополнительные ковидные госпитали разворачивают в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 6 октября. /ТАСС/. Медики Бурятии начали разворачивать дополнительные ковидные госпитали из-за роста заболеваемости. Моностационар открылся в одном из крупных районов республики - Заиграевском, расположенном рядом с Улан-Удэ, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального Минздрава.

"В связи ростом заболеваемости среди населения в стационаре Заиграевской центральной районной больницы сегодня открыт ковидный стационар", - сообщили в пресс-службе.

Медики не исключают, что с ростом заболеваемости будут развернуты еще дополнительные койки. "К сожалению, темпы вакцинации снизились, начался рост заболеваемости, - пояснила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. - Сейчас активно работают наши основные ковидные госпитали на базе республиканской инфекционной больницы - в двух основных госпиталях: на улице Солнечной и на улице Пирогова, также работает как ковидный моностационар на базе госпиталя ветеранов войн, и есть ряд коек в районах республики". Всего в регионе в настоящее время развернуто 742 койки для лечения пациентов с COVID-19.

По данным Минздрава Бурятии, наиболее сложная эпидобстановка регистрируется в настоящее время в городах Улан-Удэ, Северобайкальск, а также в Кабанском, Баунтовском эвенкийском районах.

Всего в Бурятии по состоянию на утро 6 октября зарегистрировано 59 567 случаев заражения COVID-19, из них 105 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 596 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, занятость коечного фонда составляет 80,3%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 356 человек. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 866 человек, из них четверо - за последние сутки.

В республике продолжается вакцинация от коронавируса. Первым компонентом привито 356 281 человек, завершили вакцинацию 294 628 человек.