СМИ: Вьетнам начнет в ближайшее время применять вакцину "Спутник V"

ХАНОЙ, 6 октября. /ТАСС/. Вьетнам в ближайшее время начнет применять российскую вакцину "Спутник V" в рамках общенациональной кампании вакцинации против COVID-19. Об этом заявил гендиректор ведущей местной фармацевтической компании Vabiotech До Туан Дат, сообщила в среду газета "Зан чи" .

По его словам, Vabiotech доставит "Спутник V" в медучреждения и прививочные пункты, где проводится вакцинация, как только будет получен заводской сертификат на первую импортированную партию российского препарата. "Эти вакцины вместе с теми, которые Vabiotech производит по подписанному контракту с российским партнером, будут использоваться для национальной кампании вакцинации", - сказал До Туан Дат.

Вьетнам 29 сентября получил первую коммерческую партию вакцины "Спутник V" в количестве 739 тыс. доз, которая была поставлена в республику в соответствии с трехсторонним соглашением между Российским фондом прямых инвестиций и двумя вьетнамскими компаниями - многопрофильным холдингом SOVICO Group и фармкомпанией Vabiotech. По этому контракту, Вьетнам в период до июня 2022 года получит 40 млн доз "Спутник V". Одновременно стороны планируют продолжить наращивание мощностей по производству российской вакцины на территории Вьетнама.

В июле этого года Vabiotech выпустил пробную партию "Спутник V", которая получила положительное заключение на соответствие стандартам качества по итогам проверки в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. 24 сентября Vabiotech сообщил об успешном производстве уже первой регулярной партии вакцины, которая также была проанализирована и положительно оценена российской стороной на соответствие требованиям стандарта.

"Спутник V" получил регистрацию Министерства здравоохранения Вьетнама 23 марта этого года, став одной из первых в числе восьми иностранных вакцин, разрешенных к применению в республике.