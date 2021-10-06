Белого медведя из Якутии передали хабаровскому зоосаду

ХАБАРОВСК, 6 октября. /ТАСС/. Специалисты передали рожденного в Якутии белого медведя Алмаза из зоопарка "Орто Дойду" в хабаровский зоосад, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

Ранее в зоосаде "Приамурский" имени Сысоева в Хабаровске содержался медведь по кличке Хабар. Он умер от болезни весной этого года, медведю было 6,5 лет, в зоосаде он жил около четырех лет. Хабар был собственностью Московского зоопарка.

"Белого медведя по кличке Алмаз привезли в зоосад "Приамурский" им. Сысоева из якутского зоопарка "Орто - Дойду" имени Алексеева. Пока новый питомец недоступен для посетителей - он находится на 30-дневном карантине. После того, как Алмаз адаптируется к новым условиям, его представят широкой аудитории", - говорится в сообщении.

В зоосаде готовились к приезду медведя. Сотрудники заменили системы фильтрации воды, отремонтировали чашу большого бассейна и вольер, продезинфицировали все поверхности, а также кормушки и поилки.

"Сейчас Алмаз находится на карантине, его состояние после транспортировки ветеринарным врачом оценивается как удовлетворительное. После того, как медведя выпустили в вольер, он быстро обнюхал территорию и сразу же "принял ванну с дороги". Как только Алмаз привыкнет к новым условиям, и его здоровью ничего не будет угрожать, мы обязательно представим его посетителям зоосада. В свою очередь мы приложим все усилия, чтобы адаптация прошла легко и быстро. Для этого в первое время будет соблюдаться его привычный режим и рацион", - цитируют в сообщении и. о. директора зоосада имени Сысоева Валентину Проценко.

В Якутском зоопарке медведь жил вместе с матерью по кличке Колымана до одного года и девяти месяцев. Как отметили в хабаровском зоосаде, обычно в природе медведица находится с малышами до 1,5 лет и все это время их кормит. С мая прошлого года Алмаз начал получать в рацион подкормку в виде мяса и рыбы, поэтому на сегодняшний день он самостоятелен, обходится без материнского контроля.

В зоосаде "Приамурский" имени Сысоева содержится 135 зверей и птиц. Среди них краснокнижные белогрудые орланы, бурые медведи, рыси, волки, обезьяны, тигры.