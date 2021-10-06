В РАН заявили о распространении вредителей и болезней в лесах на Байкале

ИРКУТСК, 6 октября. /ТАСС/. Глобальные изменения климата привели к массовому распространению вредителей и болезней в лесах на Байкале. Это грозит уничтожением особо ценных пород деревьев. Об этом в среду сообщил журналистам директор Сибирского института физиологии и биохимии растений Сибирского отделения РАН Виктор Воронин.

"У нас проблема в лесах с глобальными климатическими изменениями. Это даром не проходит для жизнеспособности деревьев, они ослабляются, в леса внедряются болезни и вредители, о которых раньше мы и не слышали. Они пришли к нам с Дальнего Востока, с европейской части и добавляются к нашим бедам - массивным рубкам, пожарам. Эти болезни распространяются на колоссальные территории. <…> Изменение климата вызывает изменения экосистемного уровня, и мы рискуем потерять особо ценные породы - кедровые леса. Они будут заменяться березой, осиной", - сказал Воронин.

Он рассказал, что в 2013 году специалисты открыли и описали такую болезнь леса, как бактериальная водянка. Тогда она была обнаружена в лесах горного хребта Хамар-Дабан, окружающего Байкал. Сейчас это заболевание распространяется на все леса, где есть кедр. Десять лет назад на Байкале обнаружили уссурийского полиграфа - опасного вредителя, который сегодня распространился по всему Хамар-Дабану. "В этом году мы прошли маршрутом по разным рекам, он везде есть. Кедр погибает, сейчас будет "добита" пихта. И создается там тяжелая ситуация: горный район, внизу проходит Восточно-Сибирская железная дорога, трасса "Байкал", населенные пункты, и стоит сухостой, который, как только сложатся условия, будет гореть", - отметил ученый.

Ситуацию осложняет то, что Байкал - это особо охраняемая природная территория, где ограничена хозяйственная деятельность, там нельзя проводить обработку лесов и санитарные рубки. Волонтеры периодически выезжают в лес и вручную собирают насекомых, однако на одном дереве может находиться до 60 тыс. жуков, то есть эта работа малоэффективна.

Россельхознадзор в конце сентября сообщал о введении карантина в 23 лесничествах Иркутской области в связи с заражением леса вредителями. Вывоз древесины без специального сертификата оттуда запрещен. В лесничествах обнаружены очаги таких вредителей, как малый и большой еловый усач, черный сосновый усач, черный крапчатый усач, уссурийский полиграф. Эти вредители также были обнаружены в партиях лесоматериалов. Ведомство утвердило программу локализации очагов и ликвидации вредителей.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны, это один из главных лесопромышленных регионов.