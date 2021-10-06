ЕСПЧ взыскал с России €29 тыс. в пользу семьи подростка из-за избиения в полиции

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал с российских властей €29 тыс. по иску семьи подростка, пожаловавшегося на избиение в одном из отделов полиции в Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов, который представляет семью истца.

"ЕСПЧ признал нарушение ст. 13 (право на эффективные правовые средства защиты) и ст. 3 (запрет пыток) и взыскал с России в пользу семьи подростка €29 тыс.", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, семья подростка указала в иске о том, что в апреле 2011 года полицейские избили несовершеннолетнего в УВД столичного района Щукино. "Медики диагностировали у парня закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей лица и разрыв связок правого голеностопного сустава", - уточнил адвокат, добавив, что уголовное дело в отношении сотрудников полиции отказались возбуждать, а ведомство подало в суд на семью подростка с требованием 20 тыс. рублей компенсации морального вреда.

"Теперь готовится иск к МВД РФ", - сообщил адвокат. Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.