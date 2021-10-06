Более 1 млн вызовов врача на дом оформил искусственный интеллект в Подмосковье с 2020 года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сервис на основе искусственного интеллекта, который был запущен в Подмосковье в конце 2020 года, уже помог оформить жителям региона более 1 млн вызовов врача на дом. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального Минздрава.

"Искусственный интеллект позволил сократить время ожидания ответа оператора. Голосовой помощник в автоматическом режиме принимает заявку и оформляет вызов врача на дом. Всего за время работы робот оформил уже более 1 млн вызовов", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Отмечается, что проект по использованию сервиса на основе искусственного интеллекта был внедрен в конце декабря 2020 года. С его помощью можно оформить вызов врача на дом по телефону 122. Работают такие цифровые помощники круглосуточно, семь дней в неделю.

В пресс-службе уточнили, что цифровой робот-оператор во время пиковой нагрузки на кол-центр позволяет обрабатывать до 300 одновременных соединений и оформляет вызовы в 80% случаев, при необходимости переводит звонок оператору.