Экспедиция "Байкал - Аляска" повторила путь генерал-губернатора Муравьева-Амурского

ИРКУТСК, 6 октября. /ТАСС/. Участники историко-географической экспедиции "Байкал - Аляска: по следам Амурской экспедиции" преодолели почти 10 тыс. км. Они повторили путь похода генерал-губернатора Иркутской губернии Николая Муравьева-Амурского, открывшего выход в море по реке Амур. Об этом в среду сообщил журналистам инициатор и капитан экспедиции Анатолий Казакевич.

"Мы совершили достаточно протяженную экспедицию - порядка 10 тыс. км. Прошли по следам экспедиции Муравьева-Амурского 1854 года. У него было несколько экспедиций совершено, благодаря которым Приамурье вошло в состав Российской Империи, были образованы пять крупных городов: Хабаровск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток", - сказал Казакевич.

В состав экипажа экспедиции, повторившей путь генерал-губернатора, вошли четыре человека, все они иркутяне. 15 июня на моторной лодке катамаранного типа они стартовали от ледокола "Ангара" в Иркутске, пересекли Байкал и прошли по территории Республики Бурятия, Забайкальскому краю, Амурской области, Хабаровскому краю, Еврейской Автономной области, Сахалинской области и Республики Саха (Якутия). Путешественники двигались по Ангаре, Байкалу, Селенге, Ингоде, Амуру, Охотскому морю.

В пути они делали остановки и встречались с региональными властями, сотрудниками музеев, местными жителями, собирая материал для книги и фильма по итогам экспедиции.

Путешествие "Байкал - Аляска: по следам Амурской экспедиции" стало продолжением экспедиции "Байкал - Аляска", которая состоялась в 2017-2019 годах. Тогда участники преодолели около 15 тыс. км по пути сибирских купцов-первопроходцев от Иркутска, где располагалась штаб-квартира Российско-американской компании, до Ситки - бывшей столицы Русской Америки. Весь путь был пройден на парусно-моторном катамаране океанского класса "Искатель". В составе сменных экипажей на его борт поднимались 45 человек из разных городов, маршрут объединил семь регионов: Иркутскую область, Бурятию, Якутию, Хабаровский край, Магаданскую область, Камчатку, Чукотку и Аляску.