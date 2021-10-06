СМИ: Индия в октябре начнет испытания вакцины от ковида на детях от двух до шести лет

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 октября. /ТАСС/. Индийский институт сыворотки (SII) в октябре планирует приступить к испытаниям вакцины против коронавируса Covovax на детях в возрастной группе от дву до шести лет. Об этом в среду сообщает газета The Times of India .

"Испытания данной вакцины на 230 детях [в возрасте] от двух до шести лет начнутся в этом месяце сразу после подтверждения положительных результатов проводимых испытаний данного препарата на детях [в возрасте] от семи до 12 лет", - приводит издание слова руководителей Института сыворотки.

В августе это учреждение приступило к испытаниям Covovax на 230 детях в возрасте от семи до 11 лет и на 460 подростках - от 12 до 17 лет. Начало в октябре тестов вакцины на представителях самой младшей детской возрастной группы позволит расширить программу испытаний и в случае ее успеха приступить к массовой вакцинации детей в стране в начале 2022 года.

Название Covovax носит в Индии вакцина, разработанная американской биотехнологической компанией Novavax.

На начало этой недели в Индии получили вакцины от коронавируса 70% взрослого населения.

По данным Министерства здравоохранения и благополучия семьи Индии, с начала пандемии общее число инфицированных коронавирусом достигло в стране 33,9 млн, от последствий заражения умерли свыше 449 тыс. человек.