В Москве с начала года ранения в ДТП получили 177 детей-пассажиров

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 170 детей-пассажиров получили различные травмы в ДТП на дорогах Москвы с начала года, еще четыре ребенка погибли. Об этом журналистам сообщил начальник управления ГИБДД по Москве Александр Быков.

"В текущем году в дорожно-транспортных происшествиях получили ранения 177 детей-пассажиров, четыре ребенка погибли. Особое внимание хотел бы обратить на то, что среди пострадавших 31 ребенок-пассажир в возрасте до трех лет, из которых семь детей перевозились без специальных кресел. Данные показатели говорят о том, что к вопросам детской пассажирской безопасности нужно относиться с особенной важностью и уже с самого маленького возраста ребенка позаботиться о наличии и правильности использования детских удерживающих устройств", - сказал он.

Быков также отметил, что на сегодняшний день, административная практика Госавтоинспекции говорит о том, что взрослые не всегда и недостаточно осознают всю меру ответственности при перевозке ребенка в автомобиле. "С начала года нами выявлено и пресечено более 35 тыс. фактов нарушений правил перевозки детей. И эта цифра уже превышает количество таких нарушений за весь прошлый год на 2%", - сказал Быков.

По его словам, маленький, новорожденный ребенок гораздо сильнее подвержен риску получить тяжелые травмы, достаточно небольшого столкновения и последствия могут быть самыми трагичными, именно поэтому для самых маленьких пассажиров есть специальные автолюльки. "И хотелось бы отметить, что ни в коем случае не допускается перевозить новорожденного ребенка на руках, это прямая предпосылка к несчастному случаю на дороге", - сказал он.

В среду на базе Перинатального цента Городской клинической больницы № 24 в Москве началась образовательная программы для родителей "Детство без опасности". В России трехлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов реализуется с июня 2019 года, в котором тренинги "Детство без опасности" стартовали в 30 регионах. В 2020 году проект охватил еще 35 регионов. В 2021 году в проекте будут задействованы остальные регионы России.