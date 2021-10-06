Власти Оренбургской области планируют ввести систему QR-кодов в середине октября

ОРЕНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Власти Оренбургской области в середине октября планируют запустить систему QR-кодов для посещения культурно-досуговых и других заведений, сообщила в среду во время прямого эфира вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике - министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Как сообщалось, Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области разрабатывает внедрение системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или наличие отрицательного теста на ковид. Планируется, что только жителей с данными QR-кодами будут допускать в культурно-досуговые или физкультурно-оздоровительные учреждения, заведения общепита и другие места массового пребывания.

"Мы прорабатываем техническую возможность, в середине октября будем определяться с этой мерой. QR-коды мы будем разрабатывать только для привитых людей или тех, кто перенес заболевание в последние шесть месяцев", - сказала Савинова.

По словам министра, в регионе разрабатывается цветовая карта муниципалитетов по принципу светофора в зависимости от эпидемической ситуации. "На заседании штаба губернатор примет решение, либо эта мера будет внедряться повсеместно, либо только в муниципальных образованиях "красной" зоны", - отметила министр.

В Оренбургской области, согласно данным портала стопкоронавирус.рф, выявлено 79,5 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 359 - за минувшие сутки. Выздоровели за все время пандемии 67,9 тыс. человек, умерли 2 тыс. пациентов.