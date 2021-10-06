Новый моногоспиталь открыли в Тюмени в связи с увеличением количества госпитализаций

ТЮМЕНЬ, 6 октября. /ТАСС/. В Тюменской области из-за роста числа госпитализаций пациентов с коронавирусом открыли 16 по счету моногоспиталь на 90 коек. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"Сегодня, 6 октября, возвращается к работе филиал "Градостроителя". На базе "Жемчужины" будет осуществляться госпитализация пациентов с коронавирусом средней степени тяжести. Моногоспиталь будет функционировать в объеме 90 коек", - рассказали в пресс-службе.

Причина разворачивания еще одного моногоспиталя заключается в увеличении количества госпитализаций, а также необходимости постоянного поддержания свободного коечного фонда, чтобы обеспечить стационарное лечение всем, кому оно показано. За сутки прирост заболевших увеличился на пять человек - с 248 до 253 пациентов.

Всего на данный момент в области работают 15 моногоспиталей на 2 835 коек, где занято 87,2% мест. Моногоспиталь на базе "Жемчужины" стал 16-м по счету.

По данным оперативного штаба Тюменской области, за прошедшие сутки в регионе отмечено 253 новых случая заболевания коронавирусом, а всего с начала пандемии - 63 231, из которых выздоровели 54 796.