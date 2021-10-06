Студенты УрГЭУ создадут новые объекты для вузовского пространства на Урбан-фестивале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Первый Молодежный Урбан-фестиваль открылся на базе Уральского экономического госуниверситета. В ходе фестиваля студенты вуза создадут малые архитектурные формы и арт-объекты для городского и вузовского пространств из натуральных и доступных материалов.

"Не каждый форум может похвастаться какими-то практическими, конкретными результатами, созданными в рамках самого мероприятия. У нас такие результаты будут, и все, кто будет принимать участие в создании малых архитектурных форм, может положить себе в портфолио такой классный реализованный проект", - сообщила на открытии фестиваля начальник управления "Креативные индустрии", ОО "Городские реновации" Вероника Никулина.

Она рассказала ТАСС, что на данный момент планируется воплощение четырех проектов, создаваться они будут из простых материалов - бруса, деревянной доски. Студенты исследуют территорию вуза и предложат решения для университетской среды. Ректор вуза Яков Силин отметил, что у студентов будет возможность предложить свое видение для развития комфортной среды любого пространства: небольшого населенного пункта, отдельного района или целого города.

Также на открытии фестиваля подписано соглашение между УрГЭУ и общероссийской общественной организацией по вовлечению молодежи в развитие территории "Городские реновации". Соглашение позволит создать условия для участия молодежи в разработке программ и проектов в сфере формирования комфортной городской среды, цифровизации городского хозяйства и улучшения экологической обстановки.

Молодежный Урбан-фестиваль проводится на площадке УрГЭУ при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Фестиваль проходит до 8 октября и объединяет около 100 молодых архитекторов, дизайнеров, урбанистов, социологов и экологов.