Минпросвещения дополнит цифровым модулем каждую профессию в СПО

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министерство просвещения России намерено дополнить каждую профессию в системе среднего профессионального образования (СПО) цифровым модулем. Это позволит выпускникам колледжей работать с современным оборудованием, которое подразумевает использование информационных технологий, сообщила в среду замдиректора департамента госполитики в сфере среднего профобразования и профобучения Минпросвещения РФ Маргарита Скворцова на Московском международном салоне образования (ММСО 2021).

"Министерством разработан новый федеральный государственный образовательный стандарт, который предполагает как сокращенные сроки обучения, так и цифровизацию СПО. Что это значит? Это значит, что каждая профессия будет дополнена цифровым модулем. <…> И это позволит ребятам на выходе работать уже с современным оборудованием, которое предполагает использование информационных и цифровых технологий", - сказала Скворцова.

По ее словам, сегодня образование в колледжах становится востребованным. Если в 2017 году поступали в техникумы 964 тыс. человек, то в 2021 году контингент вырос до 1,2 млн.

"Привлекательность среднего профессионального образования обусловлена прежде всего тем, что возможность получения профессии в короткие сроки способствует быстрому выходу на рынок труда и возможности начать зарабатывать. Если высшее образование как правило дает отложенные такие возможности, с СПО здесь все проще: получил профессию, то можешь уже быть трудоустроен и получать доход, становиться самостоятельным и независимым", - добавила она.

Московский международный салон образования (ММСО 2021) проходит с 6 по 8 октября в смешанном формате. ТАСС выступает инфопартнером салона.