Любимова: РФ и Белоруссия должны бережно хранить историю о Великой Отечественной войне

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия должны бережно хранить и передавать новым поколениям единую историю о Великой Отечественной войне, пресекая искажения фактов и событий того времени. Об этом в среду в приветствии к участникам экспертно-медийного семинара о противодействии попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны, который проходит в Минске, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Россия и Беларусь трепетно относятся к сохранению памяти о нашей общей Победе в Великой Отечественной войне, прочные взаимоотношения и многолетний опыт сотрудничества позволяют нам успешно справляться с этой ответственностью, - отметила она. - Сегодня мир столкнулся с проблемой неконтролируемого процесса интерпретации исторических фактов и событий". Любимова подчеркнула, что совместная задача двух стран - бережно хранить и передавать подрастающим поколениям "достоверную информацию о событиях тех лет и предотвратить искажение фактов о нашей Победе, нашем единстве и нашей культуре".

В свою очередь министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич в приветствии указал, что сегодня история Великой Отечественной войны становится "фронтом острейшей идеологической, научной и информационно-психологической войны". "Ее события и уроки подвергаются критике. Мы не можем забыть тех трагических страниц истории, массового уничтожения людей, преступлений против мира и человечества", - отметил он. При этом министр добавил, что мероприятие в Минске важно для подтверждения единства народов России и Белоруссии, в осуждении агрессии, сохранении памяти о трагических и героических событиях Второй мировой войны.

Приветствуя участников семинара, временный поверенный в делах РФ в республике Петр Фролов подчеркнул, что о будущем может говорить только тот народ, который "помнит свое прошлое". "Мы сегодня все находимся под ударом, проявление фальсификаций и той лжи, которая иногда проявляется в действиях, в практической работе наших некоторых западных коллег, это является для нас своего рода вызовом, на который мы должны реагировать и реагировать масштабно", - подчеркнул дипломат.