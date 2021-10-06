В зоны covid-free в Свердловской области не будут пускать посетителей по ПЦР-тестам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Посетителей свободных от COVID-19 зон, которые создаются в Свердловской области, не будут пускать в них на основании отрицательных результатов тестов ПЦР. Доступ будет возможен только после предъявления сертификата с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию или перенесенное заболевание, говорится в опубликованном в среду сообщении на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Доступ в эти зоны будет возможен для граждан, имеющих иммунитет к новой коронавирусной инфекции: либо после вакцинации, либо после перенесенного в последние шесть месяцев заболевания COVID-19. Посетитель при входе в заведение или на мероприятие должен предъявить сертификат с QR-кодом, размещенным на едином портале "Госуслуги" <…>. Посетителям при входе потребуется и документ, удостоверяющий личность. При этом необходимо отметить, что отрицательные результаты тестов ПЦР (при отсутствии информации о вакцинации или перенесенном недавно заболевании) не являются основанием для посещения таких зон", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что правительство региона рассматривает вопрос о введении ограничительных мероприятий по посещению предприятий общественного питания, а также музеев, концертных и выставочных залов, санаториев, баз отдыха, бассейнов, тренажерных залов и других организаций с массовым посещением людей.

Губернатор Евгений Куйвашев ранее заявил, что в регионе появятся зоны, свободные от коронавируса. В областном департаменте информационной политики уточняли ТАСС, что режим с QR-кодами, подтверждающими наличие антител к коронавирусу, начнет действовать в Свердловской области, предположительно, не позднее 1 декабря.