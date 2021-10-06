В СБ РФ призвали мировое сообщество к более тесному сотрудничеству по кибербезопасности

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия активно развивает национальную систему кибербезопасности и призывает мировое сообщество к более тесному сотрудничеству в этой сфере. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".

"Мы в нашей стране активно развиваем национальную систему кибербезопасности, в том числе по линии Совета безопасности России и силовых структур, и призываем мировое сообщество к более тесному сотрудничеству в этой сфере", - сказал Коков.

По его словам, "пора уже перейти от разговоров к реальным конструктивным шагам и принять новые международные конвенции и законы о противодействии терроризму в цифровом пространстве".

"Если говорить в целом о системе борьбы с терроризмом, то могу с уверенностью сказать, что Россия занимает в этих вопросах передовые позиции", - подчеркнул замсекретаря Совбеза.

Он напомнил, что в РФ уже на протяжении 15 лет действует федеральный закон "О противодействии терроризму", на основании которого сформирована общегосударственная система противодействия террору, объединившая контртеррористические усилия всех органов власти на всех уровнях государственного управления.

В подтверждение своих слов Коков привел статистику Национального антитеррористического комитета, согласно которой за десять лет количество преступлений террористической направленности в стране сократилось с 779 в 2010 году до трех в 2020 году.