В СБ РФ заявили, что отказ осуждения любого терроризма в мире ведет к вседозволенности

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Отказ от безальтернативного осуждение терроризма в мире может сподвигнуть радикальные группировки на новые попытки захвата отдельных регионов и государств. Такое мнение в интервью "Российской газете" высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

"Отступление <…> от принципов безальтернативного осуждения международного терроризма и бескомпромиссной борьбы с ним создает иллюзию вседозволенности, которая может повлечь резкий всплеск террористической активности в мире, и прежде всего на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии, а также сподвигнуть эти бандитские группировки на новые попытки вооруженного захвата отдельных регионов и даже государств", - сказал замсекретаря СБ РФ.

Именно поэтому, продолжил Коков, лидеры стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности в своей декларации решительно осудили терроризм и экстремизм во всех их формах и проявлениях и назвали недопустимой практику использования государствами террористических и связанных с ними экстремистских организаций в качестве инструментов реализации политических и геополитических интересов.

Комментируя завершившуюся американскую операцию в Афганистане, замсекретаря Совбеза РФ отметил, что главное в борьбе с терроризмом - это результат, однако по итогам многолетней кампании коалиции во главе с США к власти в республике пришло запрещенное в РФ движение "Талибан". "Таков итог многолетней борьбы США с международным терроризмом в Афганистане. Это беда наша общая. Это лишний раз свидетельствует, что победить эту глобальную проблему современности нельзя в одиночку и даже в коалиции государств с колоссальной военной мощью и финансово-экономическими возможностями. Недооценка этой опасности несет угрозу всему человечеству", - уверен Коков.

Он назвал обстановку в Афганистане динамичной и противоречивой, отметив, что еще в начале августа "никто из экспертов не мог дать однозначного прогноза о том, какая из противоборствующих сторон возьмет верх". "Самые негативные оценки сводились к тому, что правительство Ашрафа Гани может быть свергнуто талибами через четыре - шесть месяцев после полного вывода из страны американских войск. Ни один из этих прогнозов не оправдался", - заметил Коков.

"Сейчас можно с уверенностью констатировать, что двадцатилетняя военная кампания США и их союзников в Афганистане не только окончилась безрезультатно, но и во многом усугубила кризисные процессы в этой стране", - отметил замсекретаря Совбеза РФ, добавив, что и "для народа Америки и ее союзников эта война" обошлась в тысячи погибших сограждан и большие финансовые потери.