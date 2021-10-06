В Удмуртии будут штрафовать компании, которые не привили 80% сотрудников

ТАСС, 6 октября. Штрафы будут накладывать на предприятия и компании в Удмуртии, которые не смогут обеспечить вакцинацию 80% сотрудников к 1 декабря, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Наталья Матюшина на пресс-конференции в среду.

6 октября управление опубликовало постановление о вакцинации сотрудников ряда организаций. Первым компонентом вакцины до 1 ноября должны привить как минимум 80% работников, следует из документа. Речь идет об организациях торговли, образования, медицины, культуры, общепита, транспортной сферы, ЖКХ, государственных и муниципальных учреждений, промышленных предприятий.

"Предписано до 1 ноября поставить первый компонент и до 1 декабря - второй компонент. В случае, если работник не прививается, то работодатель имеет право его отстранить от работы или перевести на удаленную. Затем уже мы будем проверять после 1 декабря и выносить штрафные санкции работодателю", - сказала Матюшина.

По ее словам, штрафы будут накладываться согласно ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Размер штрафов для юридических лиц, согласно статье, составляет от 10 тыс. рублей до 1 млн рублей. Также компанию могут временно закрыть.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привили 403, тыс. человек, двумя - 328,2 тыс. человек. Еще 47,1 тыс. человек привились однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". По подсчетам регионального правительства, привиты 44% от числа лиц, подлежащих вакцинации.