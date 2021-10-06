Правительство выделило 11,6 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство России выделило почти 11,6 млрд рублей корпорации "Туризм.РФ" на развитие туристической инфраструктуры, соответствующее постановление в среду опубликовано на портале правовой информации.

"Выделить Минстрою России в 2021 году в целях предоставления бюджетных инвестиций акционерному обществу "Корпорация Туризм.РФ" в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" 11,58 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ", - говорится в документе.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев сообщил в интервью ТАСС, что в целом финансирование федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" до 2024 года включительно превысит 750 млрд рублей, причем большая часть - 585 млрд рублей - поступят из внебюджетных источников. По словам замминистра, меры государственной поддержки варьируются от грантов для малого бизнеса до субсидирования процентной ставки от 3 до 5% для крупного бизнеса при строительстве отелей. Также предусмотрено прямое направление бюджетных денежных средств на создание инженерной инфраструктуры, подведение дорог, сетей, разработку мастер-планов туристических территорий и так далее.

Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" входит в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", который был запущен в 2021 году. Нацпроект предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли.