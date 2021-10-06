В Архангельской области начался капитальный ремонт дороги Архангельск - Онега

АРХАНГЕЛЬСК, 6 октября. /ТАСС/. Первый этап капитального ремонта трассы Архангельск - Онега начался в Архангельской области, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы администрации региона.

"В Приморском районе Архангельской области приступили к реализации большого проекта по приведению в нормативное состояние автодороги Архангельск (Рикасиха) - Онега", - говорится в сообщении.

Как написал в своем аккаунте в Instagram губернатор Александр Цыбульский, первый отрезок дороги приведут в порядок к ноябрю 2022 года. "Госконтракт на ремонт участка протяженностью 16,4 км и его содержание заключен до 2026 года. Работы по отсыпке земляного полотна, стабилизации слабых участков основания, устройству водопропускных труб начнутся уже в ближайшее время. Важно, что современные технологии позволяют проводить их без потери качества даже в зимний период. В планах на 2022 год - укладка трех слоев асфальта", - написал глава региона.

Идет монтаж вахтового поселка, продолжаются геодезические изыскания. Общий объем финансирования на 2021 год составляет 300 млн рублей. При ремонте планируется использовать различные геосинтетические материалы, что также повысит качество дорожной конструкции. "Наша инициатива по переводу автодороги Архангельск (Рикасиха) - Онега в асфальт была поддержана Владимиром Владимировичем Путиным. И нет сомнений, что уже через несколько лет эта важнейшая для Архангельской области трасса полностью оденется в асфальт, что смогут оценить и жители, и гости региона", - добавил Цыбульский.

Работы будут производиться в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".