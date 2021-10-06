Образовательная программа кинофестиваля Arctic open начнется в ноябре

АРХАНГЕЛЬСК, 6 октября. /ТАСС/. Образовательная программа V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open, который пройдет в Архангельске с 9 по 12 декабря, начнется в ноябре. Как рассказали ТАСС в среду в пресс-службе фестиваля, пройдут обучающие семинары и лаборатории по актерскому мастерству, мастер-классы по организации выставок для слабовидящих, мастерская анимации для детей.

"Образовательная программа Arctic open стартует в ноябре. В этом году обучающие семинары пройдут для актеров театра, работников музеев, молодых дизайнеров и художников, организаторов киноклубов, сотрудников учреждений культуры и школьников, которые хотят научиться создавать мультфильмы. Результат работы мастерских будет доступен всем желающим", - сказали в пресс-службе.

Образовательная программа реализуется при поддержке Губернаторского центра Архангельской области. Для участия в ее мероприятиях организаторы приглашают не только жителей региона, но и желающих из Мурманской, Вологодской областей, республик Коми и Карелия, других регионов.

Первым мероприятием станет лаборатория "Специфика работы актера театра в кино". Артисты профессиональных театров северо-запада России попробуют свои силы в условиях съемочной площадки под руководством заслуженного артиста РФ, актера и режиссера театра и кино Василия Мищенко.

Серия мастер-классов пройдет в Архангельском молодежном театре с 1 по 3 ноября. "В нашем регионе довольно часто снимают фильмы и сериалы, приглашают местных актеров принять участие в съемках. Цель нашей лаборатории - дать возможность молодым актерам освоить навыки работы на камеру, которые в будущем пригодятся им. Кроме того, на лаборатории будет мастер-класс, посвященный тому, как снять видеовизитку и записать самопробы, которые часто требуются для заявок в различные проекты", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя архангельского отделения Союза театральных деятелей РФ Ольги Истоминой. Отбор участников пройдет на основе конкурса анкет.

Уроки для музеев и киноклубов

В рамках культурной программы фестиваля 9 ноября в архангельском Гостином Дворе откроется выставка "Чувство живописи" с тифлоаудиогидом, тактильной копией картин, парфюмерной композицией, музыкой. В ходе нее будет проходить мастер-класс для специалистов музеев по организации работы выставок для незрячих и слабовидящих людей.

С 8 по 10 декабря в Архангельске пройдет семинар "Искусство киномодератора" и конкурс на лучшего киномодератора для сотрудников киноклубов и желающих их развивать. В образовательную программу также войдет воркшоп "Основы создания интерактивных инсталляций" для молодых дизайнеров и художников. Новое направление обучающей программы подготовлено совместно с архангельским Центром социальных инноваций. Интерактивную выставку дополненной реальности, которую создадут участники семинара, можно будет увидеть в архангельском музее художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова в начале декабря.

Детская анимация

Для школьников 8-14 лет в марте 2022 году в рамках образовательной программы Arctic open пройдет инклюзивная мастерская детской анимации. Она рассчитана на детей, которые занимаются в мультстудиях Архангельска, Северодвинска, районов области, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья из реабилитационных центров региона и педагогов этих студий. Мастерами этой программы выступят режиссеры знаменитой студии "Союзмультфильм".

V Международный кинофестиваль стран Арктики Ahctic open реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области. Соорганизатор проекта - Северный Арктический федеральный университет. В 2020 году Arctic open прошел в Архангельской области с 4 по 6 декабря. В связи с ограничениями из-за новой коронавирусной инфекции он проходил без конкурсной программы, ряд мероприятий был перенесен в онлайн. В ходе фестиваля зрители увидели 25 картин режиссеров из четырех стран: России, Канады, Швеции и Дании.