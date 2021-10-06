Москалькова направила ФСИН ходатайство о проверке в тюремной больнице Саратовской области

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) ходатайство о проведении проверки в межобластной туберкулезной больнице № 1 Управления ФСИН РФ по Саратовской области после видео с пытками осужденных.

"Вчера вечером наши сотрудники, которые постоянно проводят мониторинг ситуации и нарушений, которые возможны в системе ФСИН, сообщили о ситуации. Сегодня я направила соответствующее ходатайство с просьбой провести необходимые проверочные действия и принять меры к виновным в этой ситуации", - сказала она в среду в эфире телеканала "Дождь".

"Мы держим эту ситуацию на контроле, - добавила Москалькова. - Руководство ФСИН Саратовской области и руководство учреждения были обязаны знать о ситуации".

Накануне портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над человеком, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. В среду были опубликованы еще несколько видео.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении СК, следственными органами Следственного комитета РФ по Саратовской области по информации СМИ о совершении противоправных действий в отношении четверых осужденных возбуждены еще четыре уголовных дела. Кроме того, расследуются еще три уголовных дела по четырем эпизодам сексуального насилия в отношении четверых заключенных с января 2020 года по май 2021 года на территории тюремной туберкулезной больницы.