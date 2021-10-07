{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москву пришли первые заморозки

На базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал в 06:00 минус 0,2 градусов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Первые заморозки за осень 2021 года зафиксированы в Москве, они сохранятся в регионе в ближайшие четыре ночи, написал в четверг в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве ударили первые в сезоне заморозки. На базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал в 06:00 мск минус 0,2 градусов. Это первые морозцы этой осени", - говорится в сообщении.

Тишковец также отметил, что в Подмосковье холоднее всего было на юге, в Серебряных Прудах, где температура опустилась до минус 5,2 градусов. Согласно прогнозу синоптика, следующие четыре ночи в столице погода ожидается со слабым минусом.

Теги
Россия
В Минобрнауки считают, что воспитательная деятельность зачастую серьезно недофинансирована
По словам замглавы Минобрнауки Григория Гурова, еще одна проблема связана с непосредственным взаимодействием с молодежью
Читать полностью