В Москве доступ к электронным медкартам за девять месяцев получили 2 млн человек

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Число открытых электронных медкарт в Москве увеличилось в два раза с прошлого года. За весь 2020 год доступ к электронным медкартам получили 2 млн человек, за девять месяцев 2021 года - еще 2 млн человек, сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Сегодня москвичи пользуются уже почти четырьмя миллионами ЭМК. Количество открытых электронных медкарт увеличилось в два раза: если в 2020 году жители получили доступ к двум миллионам ЭМК, то за девять месяцев этого года - еще к двум миллионам. Всего с момента запуска москвичи воспользовались сервисом более 45 млн раз", - приводятся в сообщении слова вице-мэра столицы Анастасии Раковой.

Недавно в новом разделе "Мои справки" пользователям стали доступны в цифровом виде документы, свидетельствующие о болезни ребенка. Благодаря этому теперь справки можно быстро отправить в электронном виде или распечатать, например для спортивной секции, которую посещает ребенок.

В электронной медицинской карте - как в мобильной версии, так и на mos.ru - доступны протоколы осмотров врачей, результаты анализов на COVID-19, лабораторных и инструментальных исследований (КТ, МРТ, флюорография и другие, включая доступ к снимкам), выписки из стационаров, история вакцинации взрослых и детей. У пользователей также есть возможность вести дневник здоровья, вносить данные о личном и семейном анамнезе. Помимо этого, доступна информация о выписанных действующих рецептах, выданных больничных листах, данные о вызовах скорой помощи. Документы из медкарты можно просматривать и скачивать, отправлять по электронной почте или через мессенджеры, а также самостоятельно добавлять в медкарту дополнительные сведения.