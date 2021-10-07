На портале mos.ru появится сервис "Вывоз ненужных вещей"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Новый сервис "Вывоз ненужных вещей" появится на mos.ru. С его помощью можно будет заказать вывоз бытовой техники, например старого холодильника или других металлических предметов, включая автомобиль, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Скоро через этот сервис горожане смогут вывезти и тяжелую мебель (например, старый диван, шкаф или кровать), матрасы и другие крупногабаритные вещи", - говорится в сообщении.

Услуга по вывозу крупногабаритного металлсодержащего и металлического мусора будет бесплатной. Заявку сможет оформить совершеннолетний зарегистрированный пользователь mos.ru после авторизации на портале.

"Всего в одной заявке может быть до 20 предметов. Сам процесс вывоза может занять около 30 минут", - говорится в сообщении.

Некоторые крупногабаритные предметы и мебель придется демонтировать самостоятельно до приезда специалистов, например неисправную встроенную бытовую технику (холодильник, посудомоечная машина и так далее) или ванну. А вот газовую плиту или газовый котел могут демонтировать только специализированные организации.

Сервис "Вывоз ненужных вещей" разработан совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства, департаментом информационных технологий и государственным казенным учреждением "Новые технологии управления". Услуги по вывозу будут выполнять специализированные организации. Они предоставят грузчиков, машину и при необходимости произведут погрузку.