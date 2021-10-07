Власти Чехии не планируют возвращать жесткие ограничения из-за коронавируса

ПРАГА, 7 октября. /ТАСС/. Власти не планируют восстанавливать действовавшие ранее в Чехии жесткие ограничения из-за роста в республике в последнее время числа больных COVID-19. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш в опубликованном в четверг интервью газете Mlada fronta DNES , отвечая на вопрос, следует ли ожидать возобновления строгих социальных ограничений после предстоящих в пятницу и субботу выборов в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Чехии.

"Нет, конечно, нет, - подчеркнул он. - В данный момент точно нет причин бояться [восстановления жестких социальных] ограничений. Надеюсь, что Рождество в этом году будет [в Чехии] таким же, каким было в последний раз в 2019 году. Самое главное - убедить всех [жителей страны], что единственной возможностью победить ковид является вакцинация. Поэтому прошу всех сделать прививки".

Бабиш, комментируя предстоящие выборы, сказал, что их итоги в значительной степени отразятся на экономике Чехии. Политические противники возглавляемого им движения АНО ("Акция недовольных граждан"), имеющего, согласно опросам населения, наилучшие шансы на победу, намерены усилить зависимость страны от Брюсселя, отказаться от использования национальной валюты и ввести евро, повысить налоги, заморозить пенсии и понизить оклады трудящихся, а также приватизировать оставшуюся госсобственность, включая больницы.