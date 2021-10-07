В Минобрнауки считают, что воспитательная деятельность зачастую серьезно недофинансирована

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Воспитательная деятельность вузов по отношению к молодежи зачастую серьезно недофинансирована, заявил в четверг замглавы Минобрнауки Григорий Гуров на Московском международном салоне образования (ММСО 2021).

"С одной стороны, молодежная политика, воспитательная политика, люди, которые за нее отвечают, сразу становятся "стрелочниками": вы не сделали, вы не доработали и так далее. Когда начинаем разбираться, то мы с вами знаем, что наша сфера очень часто серьезно недофинансирована. И в общей доле затрат иногда эти затраты на воспитательную деятельность меньше, чем все остальные", - сказал Гуров.

По его словам, еще одна проблема связана с непосредственным взаимодействием с молодежью. "Вторая история. Иногда мы с вами работаем в парадигме "обуть - одеть - накормить", а вот поговорить - это тоже не про нас", - сказал он.

Также, отметил Гуров, проблему порождают количественные показатели, которые могут подгоняться под определенные результаты.

Московский международный салон образования (ММСО 2021) проходит с 6 по 8 октября в смешанном формате. ТАСС выступает инфопартнером салона.