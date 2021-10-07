В Петербурге развернули дополнительно 110 коек для заразившихся коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Александровская больница разворачивает дополнительно 110 коек для больных новой коронавирусной инфекцией, общее количество коек увеличится до 7,5 тыс. в Петербурге. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

"Сегодня в Александровской больнице разворачивают дополнительно 110 коек на прием больных с коронавирусной инфекцией. С завтрашнего дня начинает работу седьмой корпус "Ленэкспо", где на первом этапе будет 400 коек (павильон пять на 295 коек продолжает работу). Таким образом, количество коек под COVID-19 увеличивается до 7 506", - говорится в сообщении.

В выходные в Петербурге планируется запустить на прием больных коронавирусом новый корпус-трансформер больницы № 33 в Колпино. Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой администрации города, ранее количество коек выросло до 7 396.

По последним данным, в Петербурге выявили 634 234 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 589 270 человек, умерли 22 200.