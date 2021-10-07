В Москве с начала года по камерам выявили почти 118 тыс. водителей с непристегнутым ремнем

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции с начала года по камерам выявили более 124 тыс. нарушений, когда водители не пристегнули ремень безопасности и разговаривали по телефону. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Сотрудниками Госавтоинспекции столицы за 9 месяцев выявлено 170 тыс. 51 нарушение правил применения ремней безопасности, при этом 117 тыс. 844 нарушения зафиксировано с использованием фотовидеофиксации", - сказали в пресс-службе. Кроме того, как отметили в ГИБДД, водители пренебрегли своей безопасностью, используя телефон во время езды 6 тыс. 659 раз.

Всего в Москве с начала года почти 180 тыс. раз водители подвергали опасности свои и чужие жизни, не пристегиваясь и разговаривая по телефону за рулем.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 50% случаев ДТП ремень спасает людей на переднем сиденье, на 25% снижает риск смертельного исхода для тех, кто сидит сзади. Разговоры по телефону повышают риск попасть в ДТП в четыре раза, а если водитель читает или пишет сообщение, то в 20 раз.