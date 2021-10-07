Московский турсервис Russpass запустил свое приложение

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Московский цифровой туристический сервис Russpass запустил свое приложение. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Цифровой туристический сервис Russpass модернизировал сайт и запустил мобильное приложение для iOS и Android. Теперь пользователям станет проще находить информацию о достопримечательностях, экскурсиях и турах, а также подбирать для своих путешествий по России самые интересные маршруты. На сайте обновили разделы, добавили новые полезные опции и увеличили количество фильтров для поиска актуальных туристических предложений. Портал адаптирован под мобильные устройства", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, сегодня Russpass - один из самых удобных способов спланировать путешествие по России.

"Составляя свой маршрут, можно в деталях рассмотреть интересные достопримечательности - пользователям теперь доступно слайд-шоу. Всего в сервисе уже представлено больше 3,2 тыс. предложений для туристов. Это готовые туры, экскурсии и многое другое", - сказала Сергунина.

Основные достоинства новой версии сайта Russpass - улучшенный интерфейс и удобная навигация. Выбрать направление (регион) для путешествия помогут специальные карточки, расположенные на главной странице. На них отображаются наиболее востребованные, по статистике сервиса Russpass, направления для поездок внутри страны. В данный момент это Москва, Санкт-Петербург, а также Крым. Крайняя справа карточка дает возможность перейти к поиску других регионов. Кроме того, выбрать, куда поехать, а также найти мероприятия, музеи, рестораны и другие предложения можно при помощи поисковой строки. Она находится наверху главной страницы.

Определиться с маршрутом поможет и интерактивная карта России. На ней отмечены популярные природные и культурные достопримечательности каждого региона страны. Для удобства пользователей карта размещена отдельно, найти ее можно внизу главной страницы.

"Бесплатное мобильное приложение Russpass для iOS и Android можно скачать на смартфон. В нем тот же функционал и набор опций, что и на сайте сервиса. Информация доступна на трех языках: русском, английском и испанском. В приложении представлены четыре категории: "Главная", "Сервисы", "Избранное" и "Профиль". В меню есть иконки для перехода на интерактивную карту и поиск", - говорится в сообщении.